Пассажиры внепланово севшего в Волгограде самолета вылетели в Челябинск

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Пассажиры самолета Анталья-Челябинск, внепланово приземлившегося накануне вечером в Волгограде из-за разгерметизации, вылетели в место назначения резервным бортом, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Как сообщалось ранее, самолет Airbus 321 турецкой авиакомпании "OnurAir", летевший из Антальи в Челябинск, внепланово приземлился в аэропорту Волгограда в 22.40 мск воскресенья из-за разгерметизации. На борту находилось 226 пассажиров и восемь членов экипажа. Одиннадцать человек от ожидания запасного борта позже отказались.
"Самолет вылетел в 10.40 мск. На борту 215 пассажиров", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что резервный борт предоставила авиакомпания "OnurAir".
Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.
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