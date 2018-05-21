РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Одиннадцать пассажиров рейса Анталья — Челябинск обратились за медицинской помощью после внеплановой посадки самолета в Волгограде. Об этом РИА Новости сообщил представитель областной администрации.

На вызов прибыли четыре бригады врачей. У пострадавших туристов диагностировали повышение артериального давления, головные боли и ушибы. Всем оказана медицинская помощь. В больнице остается один человек.

Инцидент произошел накануне вечером. В Волгограде причиной экстренной посадки "Аэробуса" 321 назвали разгерметизацию, в Челябинске — техническую неисправность. Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

На борту находились 226 пассажиров и восемь членов экипажа. Людей разместили в терминалах, пассажиров с детьми — в гостинице.

Резервный борт с 215 пассажирами вылетел в Челябинск в 10:40 мск понедельника. По данным аэропорта, десять человек уехали своим ходом.