Из России в Таиланд уезжает все больше туристов

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. С января по апрель 2018 года российский турпоток в Таиланд увеличился на 25%, сообщает Турпром. Такие данные озвучили в Министерстве туризма и спорта королевства.

Так, по информации ведомства, за первые 4 месяца 2018-го в Таиланде побывало более 745 тысяч наших соотечественников, что на 25.1% превышает показатели за сходный период прошлого года.

При этом, как подчеркнули в министерстве, в 2018 году туристы из России уже потратили на курортах Таиланда 1,8 миллиардов долларов – это на 26% больше, чем годом ранее.

В целом же с января по апрель королевство посетило более 13 миллионов иностранных путешественников – плюс 13% к показателям за сходный период 207-го.

Напомним, ранее стало известно, что остров Пхи-Пхи, расположенный в Таиланде, закроют для туристов на 4 месяца. По данным СМИ, причиной такого решения стали экологические проблемы: из-за большого числа отдыхающих коралловые рифы и морская флора оказались сильно повреждены.