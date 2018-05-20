По дороге к Крымскому мосту откроются ярмарки

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Мастера народных ремесел смогут реализовывать свою продукцию на придорожных ярмарках по дороге к Крымскому мосту со стороны Тамани. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
С товарами народного промысла он ознакомился на открытии ярмарки "Агротур-2018". Кондратьев пообщался с производителями продукции и пообещал им поддержку властей региона.
"Я уже дал поручение главам муниципалитетов, чтобы по дороге к Крымскому мосту были организованы площадки, где вы сможете реализовывать свою продукцию", — сказал Кондратьев.
Губернатор отметил, что Крымский мост, соединивший два берега Керченского пролива, дает хорошие возможности для развития туристической инфраструктуры. Он отметил рост популярности продукции местных мастеров и выразил уверенность, что на такой товар всегда будет спрос у туристов.
"Бизнесом назвать то, что вы делаете, невозможно. Этот товар не приносит сверхприбыль, но он дорогого стоит. Вы даете нам эмоции, сохраняете культуру и возвращаете к традициям", — обратился Кондратьев к производителям товаров народного промысла.
Крымский мост, длина которого составляет 19 километров, стал самым протяженным в России. Сейчас он открыт для легковых автомобилей и пассажирских автобусов.
Осенью ожидается запуск движения грузовиков, а в конце следующего года — поездов.
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