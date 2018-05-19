МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Шашлык, сосиски и овощи на костре, соль в спичечном коробке, а еще вид на лес, озеро или реку. Традиционное развлечение теплых дней, пикники — это не столько еда, сколько возможность побыть на природе. Где лучше всего устраивать привал в Крыму — в материале РИА Новости.

Долина Красных пещер, Симферопольский район

Около села Перевальное есть Кызыл-Коба, Красные пещеры, — самые протяженные в Крыму (около 25 километров). Долина неподалеку привлекает туристов со всего района как отличное место для пикников: здесь предусмотрены не только специальные площадки и мангалы, но и развлечения.

Например, можно прогуляться к обзорной площадке у входа в пещеры или же совершить экскурсию по залам Кызыл-Кобы, в одном из которых сохранилось святилище древнего народа, жившего в долине в VII-VI веках до нашей эры.

В пешей доступности от долины — живописный водопад Су-Учхан на реке Кизилкобинка, которая и образовала Красные пещеры.

Публикация от @maiyasmi 13 Май 2018 в 5:47 PDT

Рядом — кинопарк "Викинг", рассказывающий о становлении Руси с 862 года. В парке используются декорации одноименного российского фильма.

Марсианское озеро, Бахчисарайский район

© РИА Новости / Ирина Павленко Заброшенный карьер в селе Скалистое Бахчисарайского района, который в народе называют Марсианским озером © РИА Новости / Ирина Павленко Заброшенный карьер в селе Скалистое Бахчисарайского района, который в народе называют Марсианским озером

В 17 километрах от Бахчисарая, между поселком Научный и селом Скалистое, есть озеро, образовавшееся на месте карьера по добыче известняка.

Публикация от Мартыненко Мария (@mariyamartyn) 6 Май 2018 в 6:17 PDT

Озеро отличается необычным изумрудным цветом — такой эффект дает сочетание чистейшей воды из подземного источника, питающего водоем, с белым известковым дном. Во время пикника тут можно искупаться и половить рыбу.

Торопова дача, Балаклавский район

В двух с половиной километрах от села Оборонное есть Торопов хутор и рядом с ним — искусственная запруда на Сухой речке, Торопов пруд. Название из XIX века, в честь семьи владельцев хутора, старший из которых, Моисей, — герой обороны Севастополя (1854-1855).

Публикация от 🦄Елена Дарий🦄 (@eldariy) 10 Июл 2017 в 10:06 PDT

Сейчас доступ к Тороповой даче ограничен: чтобы попасть на территорию с оборудованными для пикников площадками, надо заплатить небольшую сумму, которая идет на поддержание чистоты территории.

Плачущая скала, Симферопольский район

Это ландшафтный заказник в окрестностях села Пожарское, неподалеку от Симферополя. Здесь, в долине реки Западный Булганак есть обрыв высотой около восьми метров, сквозь трещины которого сочится вода, скапливающаяся в небольшое озеро. Окружает Плачущую скалу лес с платанами, можжевельником и барбарисом.

Публикация от Nati (@nati_mlshv) 1 Май 2018 в 11:07 PDT

Местные жители с удовольствием рассказывают туристам легенды, связанные с этим местом. Одна из них гласит, что земля льет слезы по оленям, которые раньше водились в окрестностях, а потом были истреблены охотниками.

Байдарская долина, Балаклавский район

Долина неподалеку от села Передовое, на 17-м километре трассы Севастополь — Ялта, с 1991 года является крупнейшим в Крыму природным заказником. Здесь оборудованы беседки и навесы для пикников, также есть базы отдыха, где при желании можно остановиться.

Туристы приезжают в Байдарскую долину за чудесными видами озеров и прудов.

Тут же находится и важное для Крыма водохранилище, снабжающее водой Севастополь, Инкерман, Балаклаву, Форос и другие населенные пункты. Подходить к водоему запрещено, зато можно любоваться видом на него, который открывается практически из любой точки долины.

Публикация от Elena Kuzmina ✝ (@wellnessmama.info) 12 Май 2018 в 11:15 PDT

Еще одна достопримечательность — Скельские менгиры, огромные каменные валуны, обработанные для религиозных обрядов четыре-шесть тысяч лет назад. Кстати, к менгирам также относится и английский Стоунхендж.

Окрестности пещерного города Эски-Кермен, Бахчисарайский район

Этот средневековый город-крепость находится в 14 километрах от Бахчисарая и в пяти километрах от руин пещерного города Мангуп-Кале.

Публикация от C a s s i o p e i a ✨ (@a_cassiopeiae) 14 Май 2018 в 4:39 PDT

Близость к двум историческим памятникам, а также пикниковые зоны делают это место очень привлекательным и для отдыха местных жителей, и для туристов.

Девичье (Мангупское) озеро, Бахчисарайский район

Озеро неподалеку от села Залесное получило название от Мангуп-Кале — одного из пещерных городов Крыма, столицы поздневизантийского княжества Феодоро (XII-XV века). Многие туристы совмещают посещение этой крепости и пикник у озера, где есть зоны, оборудованные мангалами и беседками, а также предлагаются в аренду снасти для рыбной ловли и катамараны.

Публикация от Дарья (@darya_vincent) 30 Сен 2017 в 10:45 PDT

Озеро искусственное, но, несмотря на молодость — ему чуть больше 30 лет, — успело обзавестись любопытными историями: якобы тут были найдены руины древнего храма, которые можно увидеть, когда озеро мелеет.