Путешественников предупредили о новом виде мошенничества

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Антивирусная компания Eset Nod32 предупредила пользователей приложения для бронирования жилья Airbnb о новом виде мошенничества.

Потенциальной жертве приходит письмо об обновлении политики конфиденциальности приложения. Для дальнейшего использования сервиса пользователю предлагается в обязательном порядке принять новые условия, перейдя по ссылке.

Отмечается, что подобный шаг приводит путешественника на фейковую страницу, сообщающую о необходимости обновить личную информацию аккаунта. Среди прочего пользователя просят ввести данные банковской карты.

Компания рекомендует игнорировать подозрительные рассылки, в том числе от известных компаний.

С 25 мая 2018 года в Европейском союзе вступает в силу новый общий регламент по защите данных (General Data Protection Regulation. — Прим. ред). Именно поэтому требование принять новую политику конфиденциальности приложения кажется пользователям правдоподобной, отмечается в сообщении.