Ростуризм сообщил о сокращении чартерных программ трех авиакомпаний

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Ростуризм призывает туроператоров, имеющих договоры с авиакомпаниями "Ай Флай", "Роял Флайт" и "Саратовские авиалинии", учитывать информацию о сокращении чартерных программ этих перевозчиков на июнь.

Уточняется, что в четверг на заседании рабочей группы Росавиации было принято решение о сокращении чартерных программ трех авиаперевозчиков на июнь 2018 года. Так, программа ООО "Ай Флай" сокращена на 10%, АО "Авиакомпания "Роял Флайт" – на 15%, АО "Саратовские авиалинии" – на 50%.

Как отмечается, такое решение было принято в связи с многочисленными задержками и отменами рейсов за период с 15 апреля по 14 мая, а также несоответствием представленных чартерных программ полетов имеющемуся резерву воздушных судов.

"Федеральное агентство по туризму настоятельно призывает туроператоров, имеющих договорные отношения с вышеуказанными авиакомпаниями по перевозке пассажиров чартерными рейсами в пункты иностранных государств, учесть данную информацию в работе во избежание нарушения прав туристов", — говорится в сообщении.

Ранее "Саратовские авиалинии" и вовсе объявляли о прекращении своей деятельности с 31 мая. Но ранее в пятницу перевозчик сообщил о возобновлении продажи авиабилетов по внутренним направлениям при сокращении июньской чартерной программы на 50%. Одновременно компания сообщила, что ожидает решения надзорного ведомства о своей дальнейшей судьбе до 27 мая, поскольку в настоящий момент в Росавиации рассматривается заявка АО о снятии ограничений с сертификата эксплуатанта.