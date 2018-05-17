Ростуризм призвал туроператоров сообщать клиентам о ситуации в Тунисе

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Ростуризм призвал туроператоров, реализующих туры в Тунис, информировать своих клиентов о нестабильной ситуации в стране, а самих туристов — соблюдать меры безопасности.

Как отмечается в сообщении на сайте ведомства, на фоне социально-экономических проблем в Тунисе возможны протестные акции населения и студенческие волнения, особенно в столице и южных районах страны. Кроме того, не исключаются террористические угрозы со стороны боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ), действующих с территории Ливии и Алжира, следует из сообщения.

"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Тунис, предупреждать своих клиентов о ситуации в стране", — говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует российским туристам, планирующим путешествия в Тунис, соблюдать меры личной безопасности, проявлять осмотрительность и осторожность во время пребывания на курортах городов Сус, Хаммамет, Монастир и острова Джерба, а также соблюдать ограничения поведенческого характера, характерные для мусульманских стран.

При этом Ростуризм настоятельно рекомендует воздержаться от неорганизованного, в особенности одиночного посещения юга страны, территорий, граничащих с Ливией и Алжиром.