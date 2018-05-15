Швыдкой отметил рост взаимных турпотоков между Россией и Италией

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Рост интереса к туризму как и итальянского в Россию, так и российского в Италию в настоящее время существенен, сказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Надо сказать, очевиден такой интерес и развитие туризма. Был спад в 2014 году. Он был повсеместным по понятным причинам, в связи с изменением курса рубля. Но сейчас рост туризма — и итальянского в Россию, и российского в Италию, он достаточно существенен", — сказал Швыдкой на пресс-конференции, посвященной Российско-итальянскому Форуму-диалогу по линии гражданских обществ.