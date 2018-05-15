Глава Кубани рассказал, как изменится турпоток с открытием моста в Крым

СОЧИ, 15 мая – РИА Новости. Турпоток в Краснодарском крае с открытием Крымского моста возрастет на 1,8 миллиона человек в год, заявил журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
"Суммарно мы принимаем свыше 21 миллионов человек в год, и эта цифра будет только расти. Туристы, которые будут отдыхать на полуострове, посетят и наш регион, проедут по нашим дорогам. По предварительным подсчетам, турпоток по трассам, проходящим по территории края, возрастет с 6,2 до 8 миллионов человек в год", — сообщил глава региона.
По его словам, краевые власти работают над улучшением придорожного сервиса, реконструируют и строят подъездные пути. А в 2019 году начнется строительство дальней обходной дороги вокруг Краснодара.
"Чтобы сделать проезд к Крымскому мосту удобным для многочисленных туристов, в 2019-м начнется строительство Дальнего северо-западного обхода Краснодара. Новая транспортная магистраль, с одной стороны, обеспечит подъездные пути к мосту, с другой – разгрузит город от изнуряющих пробок", — отметил губернатор, добавив, что большая работа ведется и по обновлению железнодорожной инфраструктуры — строительство краснодарского обхода от Кореновска до Тимашевска.
"Протяженность новых путей составит 69 километров. Уже идет реконструкция и строительство вторых путей на участках, где раньше был только один путь. Эта масштабная работа затрагивает многие муниципалитеты – от Белоглинского до Темрюкского района. В итоге к 2019 году мы увеличим пропускную способность железнодорожных линий, что позволит в разы повысить количество поездов, идущих к Крымскому мосту и к портам Азово-Черноморского бассейна", — подчеркнул Кондратьев.
Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика. Инфоцентр "Крымский мост" 14 мая сообщил, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая.
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