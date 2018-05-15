В аэропорту в Баку заработали терминалы выдачи виз иностранцам

БАКУ, 15 мая – РИА Новости. Иностранцы смогут получать въездные визы в Азербайджан через терминалы самообслуживания ASAN Viza, во вторник они начали работать в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку, передает корреспондент РИА Новости.
В июне 2016 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об упрощении процедуры выдачи электронных виз иностранцам и лицам без гражданства, прибывающим в страну, и создании системы ASAN Viza, обеспечивающей прозрачность и оперативность процесса при помощи современных информационных технологий.
ASAN Viza будут выдавать документы гражданам 15 стран — Бахрейна, ОАЭ, Южной Кореи, Китая, Ирана, Израиля, Индонезии, Кувейта, Катара, Малайзии, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Турции и Японии.
Терминалы оснащены устройствами для считывания паспортов, POS-терминалами и приемником банкнот и предоставляют информацию на семи языках — азербайджанском, английском, французском, испанском, арабском, фарси и русском.
В среднем процедура выдачи виз займет две минуты, а ее стоимость составит 11 долларов для граждан Турции, 26 долларов для граждан остальных стран, в то время как граждане Японии смогут получить ее бесплатно.
Электронную визу иностранцы также могут получать на сайте ASAN Viza, запущенном в январе прошлого года. С помощью данной системы иностранцы получают стандартную электронную визу за три рабочих дня, а в ускоренном режиме — в течение трех часов. Электронная виза рассчитана на один въезд с пребыванием в стране до 30 дней. Такие визы оформляются только для граждан 95 стран.
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