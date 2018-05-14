Россия и Бахрейн подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов от имени Союза развития туризма в РФ и президент инвесткомпании Riyada Group Companies ее королевское высочество шейха Дейа Ибрагим аль-Халифа на Евразийском деловом форуме в Бахрейне подписали меморандум о сотрудничестве в индустрии туризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе депутата.
"На форуме мы обсудили с шейхой Дейа возможности сотрудничества. Подписание меморандума — это только начало, необходимо определить точки роста, механизмы экономического стимулирования развития индустрии туризма между странами. Мы очень надеемся развить инвестиционные отношения. Королевство сможет вкладывать деньги в наши проекты и инфраструктуру, а мы сможем инвестировать в проекты королевства и, следовательно, развивать малое и среднее предпринимательство обеих стран", — сказал Кривоносов.
Шейха Дейа сравнила работу на Евразийском деловом форуме с созданием в 2001 году компании "Рияда Консалтинг".
"Тогда основной целью было помочь продвинуть технологии королевства и развить его потенциал, чтобы создавать технологии, которые позволили бы нам увеличить вклад в мировую экономику не только в нефтегазовой сфере", — отметила она и подчеркнула, что теперь отдельное внимание будет уделяться развитию туризма как одного из перспективных направлений.
В Евразийском деловом форуме приняли участие представители более чем 20 стран, миссия мероприятия — укрепление двусторонних взаимоотношений между евразийскими странами. На одной площадке выступили представители государственных органов власти, высшее руководство частных компаний и эксперты по отдельным направлениям.
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