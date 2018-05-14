ФЦП по туризму предусматривает снижение ставок для инвесторов

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Новая федеральная целевая программа (ФЦП) развития внутреннего и въездного туризма на 2019–2025 годы, разработанная Ростуризмом, подразумевает снижение годовых ставок для инвесторов во внутренний туризм до 5%, сообщил сенатор Игорь Фомин по итогам прошедшего в Ярославской области совещания.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник сообщил, что подписал концепцию федеральной целевой программы по развитию туризма на период до 2025 года, отметив, что в рамках этой программы будет развиваться внутренний и въездной туризм страны.
"Основной инструмент, который используется для поддержки бизнеса в рамках существующей ФЦП, – это вложения в туристскую обеспечивающую инфраструктуру", — сказал Фомин. Его слова приводит пресс-служба Совфеда.
Государственная поддержка новой программы пойдет по пяти приоритетным видам туризма и благодаря применению механизмов государственно-частного партнерства должны успешно развиваться 15 крупных инвестиционных проектов — региональных и межрегиональных, которые охватывают значительную часть регионов нашей страны, пояснил законодатель.
"Заканчивающаяся в текущем году Федеральная программа оказалась полезной для развития туризма, стала неким симбиозом между государством и частным инвестором. Программа развития внутреннего и въездного туризма расширяет возможности взаимодействия между бизнесом и государством", — отметил Фомин.
Действующая ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" рассчитана на период до начала 2019 года.
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