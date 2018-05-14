Российские туристы в отеле ОАЭ пострадали от ротавирусной инфекции

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские туристы, которые жаловались, что почувствовали недомогание после завтрака 9 мая в отеле Sheraton в эмирате Шарджа (ОАЭ), пострадали не от отравления, а от ротавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе туроператора "Библио Глобус".
Ранее в СМИ появилась информация о случае массового отравления в отеле Sheraton в Шардже. В СМИ сообщалось о 50 отравившихся, предположительно, 9 мая за завтраком.
"Мы направили официальный запрос в отель по данному поводу. Согласно предварительной информации от отеля и медицинского центра, куда направляли туристов отеля, это не массовое отравление, как описано в материалах СМИ. Речь идет об обычной ротавирусной инфекции. В настоящее время туристов "Библио Глобуса" в данном отеле нет", — прокомментировали ситуацию в туроператорской компании.
Исполнительный директор "ЕРВ Туристическое страхование" Юлия Алчеева рассказала, что среди тех, кто обратился с жалобами на отравление, было шесть клиентов их компании.
"Все случаи амбулаторные. Сложно сказать, было ли это пищевое отравление или вирусная инфекция. На то, чтобы диагностировать инфекционное заболевание, требуется определенное время. В случаях желудочно-кишечных расстройств часто ставится диагноз "гастроэнтерит". Это значит, что организм на что-то отреагировал негативно", — пояснила она.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.