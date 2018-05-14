Российские туристы в отеле ОАЭ пострадали от ротавирусной инфекции

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские туристы, которые жаловались, что почувствовали недомогание после завтрака 9 мая в отеле Sheraton в эмирате Шарджа (ОАЭ), пострадали не от отравления, а от ротавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе туроператора "Библио Глобус".

Ранее в СМИ появилась информация о случае массового отравления в отеле Sheraton в Шардже. В СМИ сообщалось о 50 отравившихся, предположительно, 9 мая за завтраком.

"Мы направили официальный запрос в отель по данному поводу. Согласно предварительной информации от отеля и медицинского центра, куда направляли туристов отеля, это не массовое отравление, как описано в материалах СМИ. Речь идет об обычной ротавирусной инфекции. В настоящее время туристов "Библио Глобуса" в данном отеле нет", — прокомментировали ситуацию в туроператорской компании.

Исполнительный директор "ЕРВ Туристическое страхование" Юлия Алчеева рассказала, что среди тех, кто обратился с жалобами на отравление, было шесть клиентов их компании.

"Все случаи амбулаторные. Сложно сказать, было ли это пищевое отравление или вирусная инфекция. На то, чтобы диагностировать инфекционное заболевание, требуется определенное время. В случаях желудочно-кишечных расстройств часто ставится диагноз "гастроэнтерит". Это значит, что организм на что-то отреагировал негативно", — пояснила она.