Строители дали туристам десять советов о том, как ехать по мосту в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Строители дали 10 полезных советов туристам, которые поедут по мосту через Керченский пролив в Крым, соответствующая информация опубликована в официальном фотоблоге моста в Instargam.
Первый совет — посидеть на дорожку на скамье "Крымский мост", которая стоит на смотровой площадке с видом на стройку на Таманском берегу (такая же есть и на Керченском). Второй — сделать селфи с памятником поэту Лермонтову, установленным на пути следования к мосту, третий — запастись креветками для символа стройки — кота Мостика, которого, быть может, повезет встретить лично.
При заезде на сам мост рекомендуется скачать главный хит стройки "Я забиваю сваю" и включить на полную мощность, а также перед поездкой изучить дельфинов, которые живут в Керченском проливе, это афалины и белобочки. "Они обижаются, когда их путают друг с другом", – говорится в опубликованных советах.
Проезжая под сводами арки моста, строители советуют загадать желание. Например, задержаться в Крыму на полтора года и прокатиться по мосту обратно на поезде. Въезжая с моста в Крым, всем советуют подняться на гору Митридат в Керчи, где сохранились руины античного города Пантикапея и виден самый длинный мост в России.
Восьмым советом значится — заглянуть на рыбный рынок в Керчи, чтобы купить местный деликатес. "Приготовленная по особому рецепту икра – боттарга – настоящая находка для гурмана", – говорится в сообщении.
Выезжая из Керчи, строители советуют подмигнуть установленным фигурам сказочных существ — грифонам. Последний, десятый, совет связан с пожеланием запастись терпением, так как новые дороги в Крыму еще строятся, а желающих отправиться в путешествие по мосту может быть очень много.
Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика. Инфоцентр "Крымский мост" 14 мая сообщил, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая.
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