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Все в сад! Где в России лучшие парки для прогулок и отдыха
08:0012.05.2018
(обновлено:08:02 12.05.2018)
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Отдыхающие в парке Зарядье в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Открытые уроки танцев или катание на скейтборде, утренняя пробежка или упражнения на спортивных тренажерах, пленэр у озера или одинокие прогулки по укромным тропинкам — в лучших парках отдыха каждый найдет занятие по душе.

Парк Горького, Москва

© Фото предоставлено пресс-службой Парка ГорькогоПарк Горького в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой Парка Горького
Парк Горького в Москве
Выпуск лебедей в Парке Горького
© Фото : пресс-служба Парка Горького
Лебеди-шипуны открыли новый сезон в Парке Горького

В этом году главный парк культуры и отдыха России отмечает 90-летие. Несколько поколений москвичей и гостей столицы приходят сюда, чтобы позаниматься спортом, покататься на катамаранах или просто погулять по аллеям. Кстати, они почти полностью сохранились в том виде, как их задумывал архитектор-конструктивист Константин Мельников.

© Фото предоставлено пресс-службой Парка ГорькогоОтдыхающие в парке Горького в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой Парка Горького
Отдыхающие в парке Горького в Москве

Сегодня к парку Горького относятся также крупнейший в России музей скульптур под открытым небом "Музеон", пейзажный парк "Нескучный сад" и природный заказник "Воробьевы горы".

© Фото предоставлено пресс-службой Парка Горького Отдыхающие в парке Горького в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой Парка Горького
Отдыхающие в парке Горького в Москве

С мая по август два раза в неделю в парке проводит занятия школа фехтования, где любой желающий старше десяти лет может научиться базовым приемам и принять участие в тренировочных боях.

Также для поклонников спорта откроются культурно-спортивный центр, скейт-парк и выставка скульптур, приуроченная к чемпионату мира по футболу.

"Зарядье", Москва

© Фото предоставлено пресс-службой парка "Зарядье" Парк "Зарядье" в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"
Парк "Зарядье" в Москве

Природно-ландшафтный парк, открывшийся прошлой осенью, задумывался как флагманский в масштабах страны. Над проектом "Зарядье" работал международный консорциум во главе с американским бюро и московские урбанисты. В 2018 году он вошел в топ-15 по версии архитектурного портала ArchDaily.

Парк разбит на искусственном основании с переменным ландшафтом, включающим холмы и низины. Представлены разные климатические зоны России: хвойный, прибрежный и смешанный леса, березовая роща, степь и луг.

© Фото предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"Отдыхающие в парке "Зарядье" в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"
Отдыхающие в парке "Зарядье" в Москве

На территории "Зарядья" есть подземный музей с фрагментом Китайгородской стены XVI века, скоро первых посетителей примет "Ледяная пещера" — зона минусовых температур с художественной инсталляцией, посвященной Крайнему Северу.

С мая по сентябрь состоятся выступления симфонических, камерных, оперных и хоровых коллективов, солистов Большого театра России, "Геликон-оперы", оркестра "Виртуозы Москвы", Московского джазового оркестра Игоря Бутмана и других.

Центральный парк имени Кирова, Санкт-Петербург

© Фото предоставлено пресс-службой ЦПКиО им. С.М.КироваТюльпаны в ЦПКиО им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено пресс-службой ЦПКиО им. С.М.Кирова
Тюльпаны в ЦПКиО им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге

Первым владельцем Елагина острова, где находится парк, был государственный деятель петровских времен, дипломат Петр Шафиров. В начале XIX века поместье, проданное Кабинету Его Императорского Величества, перешло Александру I. Перестройку дворца поручили архитектору Карлу Росси, изменившему и весь окружающий ландшафт.

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПарк культуры и отдыха имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге

В 1932 году на острове открыли Центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова, куда сейчас входят летний императорский Елагинский дворец, Конюшенный, Оранжерейный корпуса и другие историко-архитектурные памятники. С 1990 года парк — объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

В мае здесь пройдут фестиваль тюльпанов, фестиваль спорта для людей с ограниченными возможностями, в июле — фестивали "Опера — всем" и "Усадьба Jazz", а в августе — фестиваль уличных театров "Елагин парк".

Летний сад, Санкт-Петербург

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкФонтан "Коронный" и скульптура "Похищение сабинянки" в Летнем саду Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Фонтан "Коронный" и скульптура "Похищение сабинянки" в Летнем саду Санкт-Петербурга

Петр I распорядился создать здесь сад фонтанов с регулярным, то есть геометрически правильным, парком в 1704 году, практически сразу после основания города. Раньше прогулочные зоны в России никогда не украшали скульптурами, и Летний сад стал первым, где поставили статуи, закупленные в Италии под присмотром и по выбору самого императора.

Сначала сюда пускали только избранных, но в XIX веке парк сделали общедоступным, а также, следуя моде, прекратили подстригать деревья. В результате Летний сад, сохранив планировку регулярного, превратился в пейзажный.

В 2009–2011 годах провели масштабную реконструкцию, вернув парку первоначальный, симметричный, вид. Все скульптуры заменили копиями: оригиналы теперь выставлены в Михайловском замке. Кроме того, восстановили большинство фонтанов, разрушенных наводнением 1777 года.

Парк "Краснодар", Краснодар

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкТерритория нового парка возле стадиона ФК "Краснодар"
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Территория нового парка возле стадиона ФК "Краснодар"

Парк у одноименного стадиона построил бывший владелец крупной сети супермаркетов Сергей Галицкий. Проект, уделяющий большое внимание рельефу местности, разрабатывало немецкое архитектурное бюро.

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаПарк "Краснодар"
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Парк "Краснодар"

С высоты птичьего полета парк выглядит очень замысловатым: с прудами необычной формы, спиральными дорожками и лавками, выстроенными в геометрическом узоре. Впрочем, и с  земли парк удивляет — холмами и каньонами, которые визуально увеличивают относительно небольшую территорию (22 гектара).

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкПосетители в новом парке возле стадиона ФК "Краснодар"
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Посетители в новом парке возле стадиона ФК "Краснодар"

В парке есть детские и спортивные площадки, фонтаны, а также амфитеатр, где, в частности, показывают кино. Половина территории приходится на зеленые насаждения: сосны бонсай, дикие сливы, дубы.

Олимпийский парк, Сочи

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастницы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов фотографируются в Олимпийском парке в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участницы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов фотографируются в Олимпийском парке в Сочи

Один из главных объектов зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, парк и сейчас остается местом притяжения для туристов, которые любят гулять между стадионами и Дворцами спорта.

В Олимпийском парке каждый вечер с 20:30 до 21:30 — шоу Поющих фонтанов. Неподалеку — первый в России тематический "Сочи Парк" с двадцатью аттракционами европейского уровня.

Парк имени Анны Ахматовой, Севастополь

© Фото : Юрий ЮгансонПарк имени Анны Ахматовой
© Фото : Юрий Югансон
Парк имени Анны Ахматовой

Парк с прилегающим к нему пляжем "Солнечный" открыли после реконструкции в этом году. Строители привели в порядок все дорожки, оборудовали спортивные площадки, детский игровой городок, установили теневые навесы, души и кабинки переодевания в пляжной зоне.

Парк назван в честь поэта Серебряного века: Анна Ахматова каждое лето в возрасте от семи до 30 лет отдыхала на даче в Туровке, неподалеку от Херсонеса Таврического, включенного сейчас в границы Севастополя.

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