Начало речной навигации в Москве отметят парадом судов разных эпох

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. 12 мая на Москве-реке у Пушкинской набережной парка Горького пройдет парад теплоходов, яхт и специальных судов, сообщает пресс-служба ФГБУ "Канал имени Москвы".

Водно-музыкальную программу в 12:00 откроет духовой оркестр, шоу барабанщиков и символический удар в рынду — судовой колокол, после чего начнется парад флота и выступление артистов.

Зрители смогут увидеть первые московские речные трамвайчики – знаменитые "Москвичи" 1954 года постройки, "ОМы" из 1960-х, теплоходы "Москва" из 1970-х, а также современные суда, построенные по индивидуальным проектам, яхты-ледоколы и хаусбот – настоящий дом на воде. В параде также примет участие единственное в Московском бассейне колесное судно-банкетоход, построенное в 2014 году в Нижнем Новгороде.

Также на набережной с 12:00 до 17:00 пройдет концерт, на котором выступят Джиган и Тимати, Артик и Асти, Алекс Малиновский, Алина Гросу и другие.

"При поддержке Министерства транспорта РФ и Федерального агентства морского и речного транспорта мы хотим отмечать в Москве настоящий речной праздник, который станет национальным фестивалем. Так же, как авиационный салон МАКС в Москве и "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, нужно продвигать навигацию – речные перевозки и водный туризм", – говорит руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин.