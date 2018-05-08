В Рио-де-Жанейро обнаружили мужчину, прожившего 22 года в замке из песка

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. В Рио-де-Жанейро мужчина построил себе песчаный замок на пляже и живет там уже 22 года, сообщает Quartz.

Марцио Матолиас был бездомным, пока не увлекся созданием песчаных фигур и не построил себе дом из песка. В его замке расположены библиотека и книжный магазин, на доходы от которого мужчина живет.

По данным издания, в Рио-де-Жанейро размер средней месячной арендной платы практически в два раза превышает размер средней зарплаты.