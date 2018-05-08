В британском зоопарке появились редкие птицы, похожие на черепашек-ниндзя

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. В зоопарке Ньюквей в британском Корнуолле поселилась пара редких певчих птиц — Яванских зеленых сорок, сообщает People.

Эти птицы сейчас почти не встречаются в дикой природе – у себя на родине на острове Ява. Снижают популяцию, в первую очередь, браконьеры, которые ценят сорок за умение говорить и даже — большой лексикон.

Пара в Корнуолле стала пятой, находящейся в зоопарках Европы. Своим ярким оперением этот вид сорок обязан пигменту лютеину, содержащемуся в растениях, которым питается птица.