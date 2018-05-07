Туризм
НовостиПроблемыМаршрутыЗвездыЕдаАнонсыВпечатленияФото
Туризм
Дороги патриотов: куда поехать на День Победы
08:0007.05.2018
(обновлено:08:11 07.05.2018)
02650
Скульптура Родина-мать зовет! на территории историко-мемориального комплекса Героям Сталинградской Битвы на Мамаевом Кургане
© РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Подводные лодки, танки и самолеты, бункеры и блиндажи, панорамы и диорамы — практически в каждом городе, которого коснулась Великая Отечественная, есть военные музеи и мемориалы. В этом году в связи с тем, что 9 Мая пришлось на середину недели, туркомпании предлагают однодневные экскурсии по местам боевой славы, а также школьные военно-патриотические туры.

Москва и Подмосковье: "Этих дней не смолкнет слава…"

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЦентральный музей Великой Отечественной войны и обелиск на площади Победителей на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Центральный музей Великой Отечественной войны и обелиск на площади Победителей на Поклонной горе в Москве

В Музее Победы на Поклонной горе шесть диорам, посвященных основным битвам и сражениям Великой Отечественной войны. На уличной площадке более 400 экспонатов: бронетехника и артиллерия, инженерные и фортификационные сооружения, военный транспорт, экспозиция, посвященная железнодорожным войскам. Для детей проводится экскурсия-квест "Танки, самолеты, корабли".

Кстати, судя по информации на сайте музея, 9 мая вход бесплатный, площадки военной техники работают с 10:00 до 23:00.

Пуск тематического поезда метро Московская весна A Cappella. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
В последние дни "Московской весны A Cappella" выступят более 10 коллективов

Детям всех возрастов будет интересна экскурсия "Этих дней не смолкнет слава…" в усадьбе "Коломенское". "Школьникам выдают плащ-палатки, учат скатывать шинель, складывать вещмешок", — рассказывает представитель столичной туркомпании Инна Артанова.

Участникам экскурсии показывают, где стояли зенитные батареи, находились госпиталь, склады, окопы. Потом — солдатский обед. Также в программу входит посещение Музея обороны Москвы.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПрезентация автобусов в рамках акции "Еду в Музей Победы!"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Презентация автобусов в рамках акции "Еду в Музей Победы!"

Большой популярностью пользуется исторический музейный комплекс "Запасной командный пункт Верховного главнокомандующего" в Измайлове — "Бункер Сталина".

В конце ноября — начале декабря 1941 года именно отсюда шли приказы советского вождя о защите Москвы и обороне СССР. Интересен этот бункер еще и тем, что он замаскирован под стадион.

Волонтеры провели экскурсию по фотовыставке Освобождение Европы
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Волонтеры провели экскурсию по фотовыставке "Освобождение Европы"

В Ленино-Снегиревском военно-историческом музее экскурсии проводятся в виде квеста. В знаменитом танковом музее в Кубинке — танки, авто- и бронетехника СССР, военная авто- и бронетехника фашистской Германии, а также единственная в мире коллекция бронетанковой техники милитаристской Японии. Теперь все это — часть экспозиции парка "Патриот".

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ землянке во время презентации музейно-исторического комплекса "Партизанская деревня", построенном в парке "Патриот" в Кубинке
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В землянке во время презентации музейно-исторического комплекса "Партизанская деревня", построенном в парке "Патриот" в Кубинке

Кроме того, в Подмосковье организуются экскурсии в Музей Военно-воздушных сил России, к памятнику героям-панфиловцам в Дубосеково. В Коломне, Балашихе, Красногорске и других городах и поселках Московской области тоже есть военно-технические музеи.

Санкт-Петербург и Ленобласть: "Дорогой жизни шел к нам хлеб"

© РИА Новости / Александр ДемьянчукПерейти в фотобанкДневник Тани Савичевой в музее на Пискаревском мемориальном кладбище
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Дневник Тани Савичевой в музее на Пискаревском мемориальном кладбище

Одна из самых эмоциональных экскурсий — "Дорога жизни".

"Дорогой жизни шел к нам хлеб, дорогой дружбы многих к многим. Еще не знают на земле страшней и радостней дороги", — писала Ольга Берггольц в "Ленинградской поэме".

© РИА НовостиПерейти в фотобанк"Дорога жизни" в блокадный Ленинград. Кадр из фильма Романа Кармена "Блокада Ленинграда"
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
"Дорога жизни" в блокадный Ленинград. Кадр из фильма Романа Кармена "Блокада Ленинграда"

В экскурсию входит посещение Ржевского коридора, памятника "Цветок жизни", посвященного дневнику ленинградской школьницы Тани Савичевой, мемориала у Румболовской горы, Угловских высот, села Борисова Грива, Вагановского спуска, памятника "Разорванное кольцо", Осиновецкого маяка, Мемориального вокзала на Ладожском озере.

Вид на мост Петра Великого и Смольный собор во время белых ночей в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Санкт-Петербург стал самым популярным городом у туристов на День Победы

В самом Санкт-Петербурге — монумент и музейный зал с вещами и документами времен блокады, электрифицированными картами и уникальными мозаичными панно, подводная лодка Д-2 "Народоволец" и, конечно, Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, открытый еще 27 янвapя 1946 годa, во втоpую годовщину снятия блокaды.

Проводятся в Санкт-Петербурге и авторские экскурсии, например "Штрафники Второй мировой", "Рубеж, о который разбился блицкриг" с посещением Лужского рубежа, "Битва за Ленинград — проклятые Синявинские высоты" и другие.

Волгоград: "Родина-мать зовет!" и "Сталинградская битва"

© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкАкция "Свет Памяти" в России
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Акция "Свет Памяти" в России

Волгоград — один из важнейших городов, связанных с Великой Отечественной войной. Туркомпании предлагают сборные двухдневные экскурсии со стартом 8 мая и в другие даты. Стоимость — около шести тысяч рублей.

Военнослужащие во время репетиции Парада Победы. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
На сайте Минобороны опубликовали схемы парадов ко Дню Победы

В программе: осмотр памятника-ансамбля на Мамаевом кургане, площади Ленина, руин мельницы Гергардта, дома сержанта Павлова, посещение музея-панорамы "Сталинградская битва", центральной набережной, аллеи Героев, мемориального сквера, площади Павших борцов, а также музея "Память" — места пленения фельдмаршала Паулюса.

Стоимость экскурсии из Волгограда, то есть без гостиницы и дороги, порядка тысячи рублей. Экскурсии проводятся в том числе и непосредственно 9 мая.

Калининград: "Кенигсберг-45. Последний штурм"

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© РИА Новости
Штурм советскими войсками Кенигсберга в апреле 1945 года

Взятию Кенигсберга советскими войсками в 1945 году посвящен музей "Бункер" в Калининграде.

"Это уникальное и максимально аутентичное место (насколько это возможно) для посещения и ознакомления с одним из важных эпизодов Великой Отечественной войны", — отзываются посетители.

Города России. Калининград. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
В калининградском музее открылась трехмерная панорама штурма Кенигсберга

В августе прошлого года в Калининградском историко-художественном музее, к которому относится и "Бункер", открылась трехмерная панорамная экспозиция "Кенигсберг-45. Последний штурм", рассказывающая об одном из самых кровопролитных сражений Восточно-Прусской операции советских войск.

Все воссозданные в мельчайших подробностях детали можно не только рассматривать, но и трогать руками, что создает эффект присутствия.

Севастополь: "Штурм Сапун-горы" и "35-я береговая батарея"

© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкТеатрализованное представление "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года" в Севастополе
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Театрализованное представление "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года" в Севастополе

"В Крыму на майские праздники традиционно популярны туры в Севастополь — праздничный город, салют…" — рассказывает Илья Тихонов, менеджер туристической компании, специализирующейся на путешествиях по России и СНГ.

В городе много музеев и мемориалов, посвященных и первой, и второй обороне Севастополя.

Об освобождении города 7 мая 1944 года рассказывает диорама "Штурм Сапун-горы". Каждый год в мае тут проводится часовая реконструкция боя.

Девушки в национальных костюмах во время празднования Хайдырлеза в городе Бахчисарай
© РИА Новости / Артем Креминский
Перейти в фотобанк
Открытие курортного сезона, парад Победы и фестивали: лучшее в мае в Крыму

Историко-мемориальный комплекс "35-я береговая батарея" напоминает о героической обороне Севастополя 1941-1942 годов, о событиях, связанных с боями на мысе Херсонес, судьбах бойцов и командиров.

Малахов курган, как и Военно-исторический музей Черноморского флота, связаны и с первой, и со второй обороной Севастополя.

Смоленск — Минск — Брест: "Умрем, но из крепости не уйдем"

© РИА Новости / Юлия ЧичеринаПамятник "Брестская крепость-герой"
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Памятник "Брестская крепость-герой"

"Из-за одного выходного дня запросов на экскурсионные туры меньше, но в прошлые годы у нас группами отправлялись туристы по городам боевой славы, — говорит Илья Тихонов. — Очень популярны на вторые майские праздники программы, включающие Смоленск, Минск и Брест".

Пресс-тур для российских журналистов на тему Перспективные направления развития туристического потенциала Союзного государства: опыт Брестской области
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Брестская область ежегодно принимает более 700 тысяч туристов из России

Туристы посещают Хатынь — бывшую деревню Логойского района Минской области, которая была полностью уничтожена фашистами весной 1943 года, историко-культурный комплекс "Линия Сталина", созданный к 60-летию Победы.

Важнейший памятник — Брестская крепость. В музее обороны крепости много экспонатов, в том числе резьба по дереву брестского художника Юрия Чернева "Первый час войны", остатки радиостанции, которая посылала позывные: "Я — крепость, я — крепость. Ведем бой!", надпись на стене "Умрем, но из крепости не уйдем".

Подписка
Наши страницы в соцсетях
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство „Россия сегодня“» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена