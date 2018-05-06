СОЧИ, 6 мая — РИА Новости. Первый в этом сезоне рейс из Сочи в Крым круизного лайнера "Князь Владимир", запланированный на 6 мая, отменили из-за пожара, сообщил РИА Новости представитель компании-туроператора "Черноморские круизы".
Собеседник агентства добавил, что в момент возгорания на лайнере находились только члены экипажа.
Начальник сочинского гарнизона пожарной охраны Алексей Колодко рассказал, в свою очередь, что в ночь на воскресенье на судне загорелся дизель-генератор.
"Тушили восемь пожарных расчетов. Пришлось эвакуировать 243 человека. После того как пожар потушили, все они вернулись обратно на судно. Пожарная команда теплохода помогала тушить, хорошо сработали, потушили быстро", — сообщил Колодко.
Первый рейс лайнера "Князь Владимир" в навигации 2018 года переносят во второй раз. Изначально судно должно было отправиться в плаванье 29 апреля, однако отплытие отложили на 6 мая по техническим причинам. Пассажирам предложили несколько вариантов компенсаций. В ночь с субботы на воскресенье судно пришвартовали в морском порту Сочи.
Регулярное морское сообщение между Краснодарским краем и Крымом возобновили по поручению Владимира Путина. Первым круизом стало недельное путешествие лайнера "Князь Владимир", стартовавшего 11 июня 2017 года. В целом в 2017 году лайнер совершил 18 рейсов, его пассажирами стали порядка пяти тысяч человек. Заключительный рейс теплохода в предыдущем сезоне состоялся 8 октября.
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