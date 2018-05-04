В лондонском аэропорту Хитроу появились рейсы до "Звезды смерти"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Рейсы до "Звезды смерти" и других планет и звезд из вселенной "Звездных войн" появились на электронном табло в лондонском аэропорту Хитроу в неофициальный праздник, отмечаемый 4 мая поклонниками киноэпопеи Джорджа Лукаса, сообщается в Twitter аэропорта.

"Доброго утра от Хитроу. С нами сегодня пребывает сила, и у нас есть несколько новых специальных маршрутов. Отправитесь ли вы в ближайшие галактики или… те, что далеко-далеко?", — говорится в Twitter аэропорта.

На табло обозначены рейсы до планеты Татуин, использовавшейся торговцами в качестве пересадочной станции, планеты Кашиик, родины расы вуки, а также планеты Альдераан, родины принцессы Леи, покрытого лесами спутника Эндора, боевой космической станции "Звезда смерти" и других.

⚡️ "Heathrow Airport posts a Star Wars-themed departure board”https://t.co/9CnJdrGV9P — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) 4 мая 2018 г.

В названиях рейсов авторы табло спрятали имена героев саги: принцесса Лея, контрабандист Хан Соло, дроиды R2-D2, C-3PO и BB-8, охотник за головами Боба Фетт.

Среди причин задержек рейсов отмечаются "песчаные бури" и "уборка снега со взлетно-посадочной полосы на месте прибытия". При посадке на рейс до планеты Кашиик необходимо "зарегистрировать арбалеты". Рейс до планеты Альдераан был отменен, так как, согласно фильму "Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда", эта планета была уничтожена "Звездой смерти".

"Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы — начало третьей трилогии.