Турпоток в Москву из-за рубежа на майские праздники вырос примерно на 20%

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Въездной турпоток в Москву из-за рубежа на майские праздники вырос в годовом выражении примерно на 20%, сообщается на сайте Ростуризма со ссылкой на данные туроператоров.

"По данным туроператорских компаний, въездной турпоток в Москву из-за рубежа на майские праздники в этом году вырос примерно на 20% по сравнению с прошлогодними показателями. При этом одним из ключевых аттракторов для интуристов стали проводимые в эти дни репетиции Парада Победы, который традиционно проходит в российской столице 9 мая", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство иностранных туристов, посещающих Москву, выбирают экскурсионные программы и маршруты, включающие посещение Красной площади. При этом иностранцы активно интересуются предстоящим Парадом Победы и стремятся увидеть прохождение воинских частей и военной техники во время репетиций.

"В мае в Москве проходят знаменательные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы. Это и репетиции парада, и сам парад, и акция "Бессмертный полк", которая собирает миллионы участников, среди которых немало иностранных граждан. Не удивительно, что все эти торжественные мероприятия пользуются большой популярностью и являются одним из серьезных факторов, обусловливающих выбор туристов в пользу посещения российской столицы", – приводятся в сообщении слова руководителя Ростуризма Олега Сафонова.