В турецких отелях нанимают детективов для защиты от британских туристов

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Турецкие отельеры пытаются защититься от исков британских туристов с помощью видеокамер и детективов, сообщает Ассоциация туроператоров России.

По данным Ассоциации британских туристических агентств (ABTA), в прошлом году число "исков по болезни на отдыхе" выросло на 434% по сравнению с 2016 годом. В общей сложности британцы получили с зарубежных отельеров компенсации на 370 миллионов фунтов — это рекорд за всю историю туризма Великобритании.

Туристы жалуются на "испорченный отпуск" по причине "некачественного питания" в гостинице или "несчастного случая" по вине персонала отеля – например, травмы из-за скользкого пола в холле.

Возвращаясь с отдыха, британцы с помощью компаний-посредников выставляют юридические претензии к отелям, пытаясь взыскать с них не только расходы на отпуск, но и получить немаленькую "компенсацию морального вреда".

Как заявил турецким СМИ Бюлент Бюльбюлоглу, заместитель председателя Федерации турецких отельеров (TUROFED), в минувшем сезоне количество ложных заявлений со стороны британских отдыхающих "достигло максимума".

По его словам, британские суды имеют обыкновение выносить "приговоры против владельцев гостиниц": отельеров вынуждают платить по "фальшивым претензиям" в шести из десяти случаев. Подобную ситуацию представитель TUROFED назвал "британским заговором".

В этом сезоне турецкие отельеры решили подготовиться к инцидентами с туристами-сутягами заранее. В тех отелях, которые работают с британцами, перед началом сезона в общественных зонах – ресторанах, холлах, бассейнах – массово устанавливают видеокамеры.

Кроме того, чтобы уменьшить количество необоснованных жалоб, в гостиницах, предлагающих отдых по системе "все включено", создают департаменты по учету претензий и набирают "сотрудников с навыками детективов", чтобы проводить собственные расследования и доказательно опровергать заявления тех, кто пытается получить компенсацию по причине фальшивой болезни.

Повсеместно установленные камеры позволят опровергнуть утверждения тех, кто заявляет, что получил травму, упав на мокром полу. "Камера покажет, что там, где британские туристы падают, другие постояльцы отеля ходят совершенно спокойно", — поясняет Бюльбюлоглу.