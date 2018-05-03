На майские праздники доля поездок по России побила рекорд 2011 года

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. На майские праздники доля авиабилетов, проданных по внутрироссийским направлениям, составляет рекордные 72%, сообщает Ростуризм.

В ведомстве заявляют, что это самый высокий уровень с 2011 года, когда был начат сбор аналитической информации. Удивительно, но, по данным Ростуризма, за семь лет средняя стоимость авиабилета снизилась: в 2011 году она составляла двенадцать с половиной тысяч рублей, а в этом году – около шести тысяч.

"Выбор россиян в пользу отдыха внутри страны обусловлен целым рядом факторов. Большую роль сыграло повышение доступности турпоездок благодаря появлению на рынке конкурентоспособного продукта внутреннего туризма – пакетных туров по России. Кроме того, путешествия по Российской Федерации стали комфортнее в свете развития инфраструктуры и улучшения туристской среды", – заявляет руководитель Ростуризма Олег Сафонов.