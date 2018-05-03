Кенгуру напали на туристов, которые пытались угостить их фастфудом

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Австралии два диких кенгуру набросились на туристов, пытавшихся покормить их едой из McDonald's, сообщает The Guardian.
Озеро Маккуори, где произошло нападение, привлекает туристов тем, что здесь можно увидеть и покормить диких кенгуру.
"Было зарегистрировано несколько инцидентов, в которых кенгуру проявили агрессию. В большинстве случаев они царапают лица и наносят рваные раны", — заявил депутат парламента штата Новый Южный Уэльс Грег Пайпер.
Мишель Шоу, диетолог в зоопарке Сиднея, рассказала изданию, что туристы, предлагая еду кенгуру, могут им навредить: даже фрукты или овощи способны вызвать у них язву желудка и препятствовать правильному пищеварению.
"Еще одна проблема заключается в том, что у кенгуру может развиваться зависимость от сахара, что может делать их более агрессивными", — сказала она.
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