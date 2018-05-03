Туристам могут запретить гулять по острову Капри

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Власти Капри хотят ввести специальные меры по ограничению числа туристов на время высокого сезона, сообщает The Sun.

Мэр острова Джанни Де Мартино, на чьи слова ссылается издание, заявил, что планируемые меры будут схожи с теми, что в тестовом режиме введены в Венеции.

Каким образом власти острова планируют ограничивать туристический поток, пока не уточняется, но если они выбирают путь, по которому идет Венеция, то, скорее всего, будут введены отдельные маршруты для туристов и установлены турникеты у знаковых достопримечательностей.

Напомним, что на Капри уже действует ограничение для туристов: попасть на остров на собственном автомобиле можно только в период с ноября по апрель.

Капри принимает ежегодно более двух миллионов туристов. Наибольшей популярностью на острове пользуется район порта, куда приезжают на один день туристы из Неаполя.