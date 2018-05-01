Роспотребнадзор предупредил о росте числа заболевших туляремией в Швейцарии

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Число заболевших туляремией в Швейцарии растет в последние два года, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"По информации министерства здравоохранения Швейцарии, за последние два года в стране неуклонно растёт число заболевших туляремией. После того как в 2017 году было зарегистрировано 130 случаев туляремии, что в четыре раза превышает уровень 2015-2016 годов, весной текущего года было принято решение на уровне правительства страны о скоординированных действиях по мониторингу и предупреждению этого заболевания", — говорится в сообщении.
По данным эпидемиологов, показатели заболеваемости туляремией в Швейцарии в 10 раз выше, чем в соседних с ней странах, уточняется в сообщении. В стране планируется вести борьбу с клещами, так как они являются главными переносчиками возбудителя заболевания от грызунов к человеку.
Туляремия — опасное инфекционное заболевание, возбудитель которого поражает в первую очередь лимфатическую систему и кожу, реже — легкие и слизистые оболочки глаз. Источником инфекции может быть загрязненная вода, укусы некоторых видов клещей, а в производственных условиях возможно заражение через дыхательную систему.
Первыми симптомами заболевания являются сильные головные боли, ломота в теле, постоянная усталость, повышение температуры до 38-40 градусов. При их появлении необходимо сразу обратиться за медпомощью. Лечение проводится только в условиях стационара, добавляется в сообщении.
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