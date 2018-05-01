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В регионах стартует эксперимент по взиманию курортного сбора
01:0301.05.2018
(обновлено:01:30 01.05.2018)
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Вид из вертолета на рекреационную зону Бирюзовая Катунь. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ПЯТИГОРСК/БАРНАУЛ, 1 мая — РИА Новости. Эксперимент по взиманию курортного сбора начинается в курортных городах Ставрополья и Алтая, собранные средства пойдут на развитие инфраструктуры, сообщили РИА Новости представители региональных властей.

Девушка у отеля Мрия Резорт
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Крым перенес введение курортного сбора на 1 мая 2019 года

Четыре пилотных региона — Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края — получили право ввести сбор за пользование туристической инфраструктурой на своих территориях. Сбор будет взиматься с совершеннолетних граждан, проживающих в гостиницах более 24 часов. Размер курортного сбора по закону не может превышать 100 рублей. В 2018 году он ограничен 50 рублями. Конкретные ставки и льготы устанавливают региональные власти.

В Крыму эксперимент отложен до 1 мая 2019 года, в Краснодарском крае срок начала выплат перенесли с 1 мая на 16 июля, чтобы освободить от сбора болельщиков и делегации, которые приедут на чемпионат мира по футболу.

Число туристов больше жителей

Поселок Джубга
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Курортный сбор на Кубани начнут взимать в июле

"Если обратиться к статистике, то видно, что в России количество туристов на курортных территориях в разы превышает количество жителей. Происходит износ курортной инфраструктуры, и у муниципалитетов не хватает средств, чтобы эту инфраструктуру восстанавливать. Благодаря курортному сбору мы получим необходимые финансовые средства для того, чтобы не только восстановить имеющуюся инфраструктуру, но и создать новую, которая поможет привлечь туристов", — заявил РИА Новости начальник управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров.

Курортный сбор в Алтайском крае коснется только города-курорта Белокуриха. Власти Алтайского края уже утвердили порядок формирования и расходования курортного сбора, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Карлин, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

Вид на Ялту. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сумма сбора — 30 рублей с одного отдыхающего в сутки, в последующие годы ставка будет увеличена до 50 рублей. Оплату будет вносить гость при заселении в гостиницу. После деньги будут перечислять в фонд развития курортной инфраструктуры региона. В правительстве Алтайского края рассчитывают, что объем годового курортного сбора в Белокурихе составит 45-50 миллионов рублей.

В Белокурихе уже наметили основные направления расходования средств курортного сбора. В городе-курорте планируют создать и благоустроить гостевую и въездную зоны, прогулочную аллею, тротуары, новые терренкуры.

Согласно подписанному губернатором постановлению исключение составят объекты коммунальной инфраструктуры и автомобильные дороги.

Не от хорошей жизни

В Ставропольском крае власти установили сумму курортного сбора в размере 50 рублей. Эксперимент будет проводиться в четырех городах: Пятигорске, Железноводске, Ессентуках и Кисловодске.

Туристы с чемоданами в аэропорту. Архивное фото
© Fotolia / Brian Jackson
На Алтае утвердили порядок формирования и расходования курортного сбора

В перспективе состав территорий края, участвующих в эксперименте, предполагается расширить. На 2018 год средства уже запланированы в городских бюджетах.

В конце апреля в ходе прямой линии с жителями края губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в 2018 году сумма, которую удастся собрать, составит порядка 180 миллионов рублей.

"Мы его еще не начали собирать, а уже в бюджет запланировали и передали на уровень муниципалитетов 183 миллиона рублей. Пятигорск получит порядка 61 миллиона рублей, мы планируем реконструировать в городе курортный сквер, рядом Железноводск, будем заходить на терренкуры на гору, в Ессентуках будем проспект на Московском бульваре реконструировать, деньги на 100% пойдут на инфраструктуру курортных городов", — сказал он.

Отдых в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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По его словам, в последующие три года власти намерены собирать по 270 миллионов рублей. "В этом году 180 миллионов рублей, потому что с 1 мая начинаем собирать, даже те 30%, которые по законодательству должны оставаться у нас в бюджете на обслуживание самой системы сбора, мы не будем забирать, мы хотим, чтобы все ушло в курорты", — добавил губернатор.

Он также отметил, что решение о курортном сборе принято "не от хорошей жизни". "Это сложное решение не от хорошей жизни, но нужно будет довести ситуацию до конца", — добавил Владимиров.

Как сообщили РИА Новости в министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, санатории и гостиницы готовы к эксперименту, для них проводятся специальные совещания, в рамках которых решаются возникающие у них проблемы.

"Участники процесса готовы к эксперименту, есть вопросы технического характера, есть волнующие вопросы, кто-то чего-то не понял, они совершенно разные, например, есть оператор, у которого две гостиницы, одна находится в Иноземцево, вторая — в Предгорном районе, а юридический адрес у них Пятигорск, что им делать, вот, разъясняли", — сказал собеседник агентства.

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