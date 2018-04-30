Рвануть в Непал или спокойно жить в Москве: бесценный опыт дауншифтеров

Москва, 30 апр — РИА Новости, Ольга Цынская. Бросить нормальную, высокооплачиваемую работу в столице и отправиться в тропики, чтобы жить на берегу теплого океана в стране вечного лета вдали от европейской цивилизации и городской суеты, — так поступают дауншифтеры, отказывающиеся от привычного образа жизни ради душевного спокойствия и близости к природе. Известный блогер и дауншифтер с многолетним стажем Ксения Вицинская рассказала РИА Новости о том, как путешествовать по экзотическим странам с минимальным бюджетом, найти себе жилье, работу и друзей, наладить отношения с местными, постоянно открывать что-то новое и ни о чем не беспокоиться.

© Фото : из личного архива Ксении Вицинской Фото Ксении Вицинской © Фото : из личного архива Ксении Вицинской Фото Ксении Вицинской

— Детство у меня было вполне стандартное — советское, суровое. Мама — талантливый художник-модельер, искусствовед, выбивалась из сил, чтобы заработать в сложный период перестройки. Я очень благодарна ей за то, что она дала мне, несмотря на занятость и трудные времена: с ранних лет она привила мне любовь к интеллектуальному кинематографу, живописи, музыке, литературе, фотографии, архитектуре. Я росла под репродукциями картин Босха и фотографиями Лени Рифеншталь, на фильмах Тарковского и Феллини. Хорошо рисовала, проявляла музыкальные способности, но родители решили, что я должна получить "нормальную" профессию. И я выучилась на юриста. Пережившее многое старшее поколение, из Советского Союза, внушало нам, детям, что жизнь — это сплошное преодоление. Потехе, радостям и путешествиям — час, а работе, причем тяжелой, — время. И совмещать это нереально. Я просидела в офисах восемь лет, всячески тренируя это "преодоление", и поняла, что больше так не могу.

© Фото : из личного архива Ксении Вицинской Катманду, площадь Дурбар, Непал. © Фото : из личного архива Ксении Вицинской Катманду, площадь Дурбар, Непал.

И в личной жизни был сложный период, надо было что-то менять, а друзья упорно рассказывали про Индию и Гоа, куда ездили уже много лет, где тепло, море и фрукты. Холодным ноябрем 2013-го я решила: еду. На тот момент друзей там не было, но мне объяснили, где именно и как жить. Я купила тур на девять дней, который стоил как билет в один конец, заселилась в гостиницу, взяла мопед и отправилась в Арамболь.

Это место стало моим зимним и летним домом на целых пять лет. Вскоре приехали друзья, возникли и новые знакомства, скучать не приходилось: концерты каждый вечер, посиделки за интересными разговорами о музыке, литературе и путешествиях.

Тут было все на выбор: йога, тантра, всевозможные практики и мастер-классы по рисованию, сыроедческим десертам и "раскрытию внутренней женщины".

Я же взяла в итоге 500-кубовый мотоцикл и поехала разведывать соседние штаты, это была моя личная практика и медитация. Восемь часов за рулем сильно устаревшей модели, которая чудовищно вибрирует и ломается на ходу, — это то еще испытание, я вам скажу. Но удовольствие от свободы передвижения и красот вокруг компенсировали весь дискомфорт. Решила вернуться на следующий год, снять дом и нормально обустроиться. Так и сделала.

© Фото : из личного архива Ксении Вицинской Ксения Вицинская в Германии. Верхняя Саксония, Наундорф. © Фото : из личного архива Ксении Вицинской Ксения Вицинская в Германии. Верхняя Саксония, Наундорф.

Параллельно я поняла, что можно запросто путешествовать самостоятельно. Ловишь недорогой билет (часто составной), бронируешь комнату — и в путь. Так я стала ездить по Европе, а на зиму традиционно перебиралась в Индию.

Разнообразие Индии поражает: разные религии, климатические пояса, архитектура, уклад жизни, люди, кухня. Крошечный штат Гоа был колонией Португалии, и это сильно чувствуется: много католических храмов, португальских вилл и больше половины населения — католики.

Дарджилинг был английской колонией — узкие мощеные улочки и непривычная для Индии архитектура. Штат Раджастан на границе с Пакистаном теперь один из моих любимейших. Это невероятная восточная архитектура, яркая и ажурная: дома синего, белого и розового цвета, кочевники, ковры и верблюды, я влюбилась в эти колоритные места. В крошечном Пушкаре я случайно попала на уроки традиционных барабанов нагари и даже умудрилась выступить на большой сцене на празднике в честь дня рождения штата. Дарамсала, населенная тибетцами, совсем другая.

Тут, кстати, живет бежавший из Тибета далай-лама, в предгорье Гималаев, воспетом Рерихом.

Дарамсалу я тоже считаю своим домом. Когда в Гоа невыносимо жарко, часть "зимовщиков" переезжает туда — вдыхать прохладный горный воздух и бродить по так похожим на русские лесам.

По Индии можно путешествовать годами и постоянно открывать для себя удивительные места.

В какой-то момент, наслушавшись рассказов друзей о Непале, я решила рвануть туда, это совсем рядом с Индией.

© Фото : из личного архива Ксении Вицинской Фото Ксении Вицинской. © Фото : из личного архива Ксении Вицинской Фото Ксении Вицинской.

Непал притягивал меня давно. Еще в юности запало упоминание Катманду в рассказе Воннегута "Малый не промах".

Землетрясение 2015 года нарушило мои планы, однако я все-таки попала сюда на следующий год. Часть города была разрушена, но я влюбилась в это место. И опять решила, что еще вернусь.

Через год по совету друга поехала в Мустанг. Далекое загадочное королевство из рассказов из детства, где живут тибетцы и царит древняя шаманская религия бон, оказалось гораздо ближе, чем можно было представить.

© Фото : из личного архива Ксении Вицинской Гестхаус в Муктинатхе. Хребты Аннапурны. Непал © Фото : из личного архива Ксении Вицинской Гестхаус в Муктинатхе. Хребты Аннапурны. Непал

Долетаешь от Дели до Катманду за 50-70 долларов, из Катманду на автобусе за девять долларов доезжаешь до чудесной Покхары, селишься в комнате гестхаус (шесть долларов за ночь) на берегу озера Фева (к слову, тут и рестораны корейской, японской, французской, итальянской кухни, и кинопоказы, и концерты, хотя сам городок небольшой и очень умиротворенный). Оформляешь пермит (разрешение на посещение Нижнего Мустанга). Стоит это 40 долларов и занимает 20 минут. А наутро или летишь на крошечном самолете в Джонсом (Нижний Мустанг) за 100 долларов, и через 35 минут ты уже на месте, или едешь 12-15 часов по красивым горным дорогам на колоритном полуразвалившемся автобусе за 11 долларов в компании местных, которые везут кур, корзины фруктов, продукты, детей.

Это незабываемо абсолютно и очень кинематографично, но требует немного терпения и смелости.

Особенно если сидеть на стороне пропасти под мерные раскачивания автобуса, когда кажется, что под нами уже вообще нет земли. Впрочем, полет на самолете тоже заряжает адреналином. И разбиваются они частенько — непредсказуемы ветра этих древних ущелий.

© Фото : из личного архива Ксении Вицинской В Катманду, Непал. © Фото : из личного архива Ксении Вицинской В Катманду, Непал.

Многие думают, что эти места интересны только трекерам (походникам). Но сюда может приехать любой, даже человек с ограниченными физическими возможностями. До священного места, Муктинатха, легко добраться на транспорте, а в этом году там достроили идеально ровное шоссе. Муктинатх — с его лысыми суровыми горами на фоне величественных снежников-восьмитысячников Аннапурны, с его улыбчивыми, чистыми душой жителями, маленькими лошадками и уставшими путниками — стал моим местом силы.

Череда путешествий, цепочкой тянущих друг друга, поставила передо мной вопрос заработка. Но отказаться от своей кочевой жизни я уже не могла. Стала подрабатывать в интернете. Гоа в этом плане щедрый: тут много вариантов, я продавала сыроедческое мороженое, была promo girl на фестивале вина и ассистентом менеджера на большом мотофестивале в Анжуне. Это непростой опыт, поскольку мой взгляд на работу очень сильно отличается от индийского. Эти ребята любят бездельничать и пить чай, а в последний момент что-то слепить из, извините, "говна и веток". Браться за самые разные дела мне не привыкать. Еще в России я работала и в цветочном бизнесе, и в кино, и на концертах, и ресторан с друзьями открывали, и в секс-шопе редактировала описания товаров и писала статьи, а по молодости даже продавала мопеды и запчасти с тюнингом — это был интересный и удачный мой небольшой бизнес в Москве нулевых.

© Фото : из личного архива Ксении Вицинской В Патане, пригороде Катманду, Непал. © Фото : из личного архива Ксении Вицинской В Патане, пригороде Катманду, Непал.

В итоге я поняла одну вещь: чем больше ты доверяешь и отдаешься моменту, тем больше подарков судьбы получаешь. Многие эзотерические тренинги про это. Но я человек сильно далекий от эзотерики, я должна была понять это на практике, пробивая что-то лбом и иногда отчаиваясь от неподатливости действительности. Индия и правда этому учит. Например, тебе надо срочно сдать работу, а интернет не работает нигде. И в какой-то момент ты просто садишься, расслабляешься, заказываешь ласси с манго и ждешь, улыбаясь всему, что тебя окружает. Потому что в суете и нервах нет никакого смысла, это только крадет твои силы.

© Фото : из личного архива Ксении Вицинской Нижний Мустанг, Муктинатх. © Фото : из личного архива Ксении Вицинской Нижний Мустанг, Муктинатх.

Я видела много абсолютно счастливых старичков по 80-90 лет в Гоа, которые еще и на техно-вечеринках умудряются бодро отплясывать. Мое ли это будущее? Не знаю. Пока в мечтах перебраться в любимый европейский город — Барселону. Прекратятся ли на этом мои путешествия? Не думаю. Всегда можно взять машину напрокат и отправиться на выходные в соседнюю Францию.

Путешествия с рюкзаком за спиной — это школа жизни, проверка себя, своей выносливости, физической и психологической.

Это огромное счастье — узнать другие культуры и людей, и это дает, возможно, самый большой и глубокий опыт общения с миром и с собой. Иногда на пути встречаются те, кто бесплатно приютит, накормит, поможет. Удивительно, насколько люди могут быть разными в одной стране и даже в соседних домах. И со всеми надо находить общий язык. А еще путешествия приносят невероятные интересные встречи и друзей на долгие годы.

У израильтян есть замечательная традиция: молодые люди сразу после службы в армии отправляются в годичное путешествие. Выбрать могут любую страну, но обычно предпочитают Индию. Я бы всем без исключения рекомендовала в какой-то момент собрать рюкзак и уехать. На полгода, год, два. Как получится. Не важно, будет это пестрая Индия, или горный Непал, или путь Камино де Сантьяго в Испании — просто снимитесь с места! Это никогда не поздно.

© Фото : из личного архива Ксении Вицинской Нижний Мустанг, деревня Какбени, Непал. Местная свадьба. © Фото : из личного архива Ксении Вицинской Нижний Мустанг, деревня Какбени, Непал. Местная свадьба.

Но помните: путешествия — самый сильный наркотик из всех существующих. Вы станете "легче на подъем": будете брать своих четырех детей и мужа, арендовать минивэн и отправляться на выходные смотреть красоты Суздаля и Владимира. Или покупать дешевые билеты до Берлина — гулять по самому свободному городу Европы.

И не важно, сколько у вас денег в кармане, всегда можно сделать бутерброды утром с копеечными, допустим, прошутто, норвежским лососем и камамбером и пообедать ими и фруктами на лавочке в каком-нибудь очаровательном парке. Или вообще найти супермаркеты, где после восьми вечера отдают товары с истекающим сегодня сроком годности бесплатно или со скидкой 80 процентов.

Выход всегда есть, а судьба очень щедра к смелым и дерзким. Так что дерзайте, ищите себя, впечатления, открытия — и не сдавайтесь!