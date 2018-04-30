В швейцарских Альпах погибли четверо туристов, еще десять пострадали

ЖЕНЕВА, 30 апр – РИА Новости. Четверо туристов погибли и 10 получили сильное обморожение в швейцарских Альпах из-за внезапной непогоды в ночь на понедельник, сообщила полиция кантона Валэ.

Инцидент произошел на горнолыжной тропе Шамони-Церматт. Внезапная непогода застала в горах 10 туристов с гидом, а также еще четверых человек, которые не смогли вовремя добраться до хижины, где можно было заночевать. В результате погибли четверо горнолыжников, еще пятерых спасательные службы доставили в больницу в критическом состоянии. Как отмечается, речь идет о гражданах Франции, Италии и Германии.

Кантональная полиция в связи с инцидентом открыла горячую линию.

По данным швейцарского "Института изучения снега и лавин" (SLF), в настоящее время в районе Церматта остается средний уровень лавинной опасности.