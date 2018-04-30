С 1 мая в регионах начнется эксперимент по введению курортного сбора

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Эксперимент по введению курортного сбора в некоторых регионах России начнется с 1 мая 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы фракции "Единой России".

"С 1 мая 2018 года на территории некоторых регионов в качестве эксперимента начнут взимать курортный сбор <…> Правительство России обозначило период действия курортного сбора в качестве эксперимента с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года, при этом перечень конкретных районов региона, в которых будет взиматься курортный сбор, сроки проведения эксперимента и величина курортного сбора для каждого региона будут определены местными властями", — отмечается в сообщении.

За время проведения эксперимента можно будет оценить эффективность данной меры, считает заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов ("Единая Россия").

Четыре пилотных региона — Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский край — получили право ввести сбор за пользование туристической инфраструктурой на своих территориях. Сбор будет взиматься с совершеннолетних граждан, проживающих в гостиницах более 24 часов. Размер курортного сбора по закону не может превышать 100 рублей. В 2018 году он ограничен 50 рублями. Конкретные ставки и льготы устанавливают региональные власти.