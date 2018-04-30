В Альпах нашли тело, предположительно, российской туристки

РИМ, 30 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. В Пеннинских Альпах на границе между Италией и Швейцарией обнаружено тело женщины, которая, возможно, является российской туристкой, сообщил в понедельник РИА Новости представитель генерального консульства РФ в Милане.
Судя по поступающей информации, тело было обнаружено представителями швейцарской альпийской службы, с высокой долей вероятности это пропавшая российская туристка.
В воскресенье руководитель горноспасательной службы североитальянской автономной области Валле д'Аоста Адриано Фавре сообщил РИА Новости, что в районе горного массива Монте-Роза пропала женщина, которая, предположительно, является российской туристкой. Спасатели поднялись на высоту около 4 тысяч метров над уровнем моря, но не смогли найти пропавшую женщину и вечером вынуждены были прекратить поиски из-за плохих метеоусловий. В последний раз туристку видели в горах в субботу, и, несмотря на предупреждения об ухудшении погоды, она собиралась пешком на снегоступах дойти до швейцарского горнолыжного курорта Церматт.
Фарве также сказал РИА Новости, что разговаривал с итальянкой, которая получила смс-сообщения. Она рассказала, что лишь недавно познакомилась с туристской из РФ, после чего они обменялись телефонными номерами. По ее словам, речь идет о женщине примерно 45-50 лет, которая приехала из России в Италию, чтобы провести время в Альпах.
Представитель генконсульства РФ в Милане сообщил РИА Новости, что консульские работники знают имя и фамилию пропавшей женщины и продолжают выяснять, является ли она гражданской РФ.
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