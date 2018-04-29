Поиски пропавшей в Альпах российской туристки приостановлены

РИМ, 29 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. Поиски туристки, которая в субботу пропала в горах на севере Италии и предположительно является гражданкой России, приостановлены из-за плохой погоды, но должны быть возобновлены в понедельник утром, сообщил РИА Новости руководитель горноспасательной службы североитальянской автономной области Валле-д'Аоста Адриано Фавре.
"Поиски женщины, которые группа наших спасателей начала сегодня утром, прекращены в связи с плохими метеоусловиями. В районе поисков произошла очень сильная буря, которая продолжалась около двух часов. Мы предполагаем возобновить поиски в понедельник утром", — отметил он.
В воскресенье спасатели поднялись на высоту около четырех тысяч метров над уровнем моря, но пока не обнаружили пропавшую женщину. Метеоусловия в районе массива Монте-Роза не позволили в воскресенье направить на поиски пропавшей женщины вертолет горноспасательной службы, однако, возможно, это удастся сделать в понедельник.
Ранее в воскресенье руководитель альпийских спасателей сообщил РИА Новости, что туристка российского происхождения пропала в горном массиве Монте-Роза, расположенном в Пеннинских Альпах на границе между Италией и Швейцарией. По его словам, в последний раз ее видели в субботу.
"Одна из наших проводниц, работавшая с туристической группой, случайно встретила ее в горах. Женщина шла не на лыжах, а в снегоступах, у нее был большой рюкзак. На вопрос, куда она держит путь, туристка сказала, что намерена дойти до швейцарского горнолыжного курорта Церматт. Учитывая ухудшение погодных условий и сложность маршрута, проводница посоветовала ей немедленно вернуться в альпийский приют", — заявил Фавре.
По его словам, минувшей ночью пропавшая туристка направила СМС-сообщения своей итальянской знакомой, в которых писала, что потеряла ориентировку, и просила о помощи. Именно после обращения итальянки в компетентные органы альпийские спасатели и начали поиски пропавшей.
Фавре сообщил РИА Новости, что разговаривал с итальянкой, которая получила СМС-сообщения. Она рассказала, что лишь недавно познакомилась с туристкой из России, после чего они обменялись телефонными номерами. По ее словам, речь идет о женщине примерно 45-50 лет, которая приехала из России в Италию, чтобы провести время в Альпах.
Вице-консул генерального консульства России в Милане Платон Рацкевич сообщил РИА Новости, что в настоящее время информация о российском гражданстве пропавшей в горах женщины проверяется.
"Мы не исключаем, что она является гражданкой России, и в настоящее время проверяем информацию о ее принадлежности к российскому гражданству. Речь идет о женщине 1965 года рождения, которая, по некоторым данным, жила в Твери", — сказал он. Консульским работникам известны имя и фамилия пропавшей женщины.
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