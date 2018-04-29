В горах на севере Италии пропала туристка российского происхождения

РИМ, 29 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. Туристка российского происхождения пропала в субботу в горном массиве Монте-Роза, расположенном в Пеннинских Альпах на границе между Италией и Швейцарией, сообщил РИА Новости руководитель горноспасательной службы североитальянской автономной области Валле-д'Аоста Адриано Фавре.
"В последний раз ее видели в субботу. Одна из наших проводниц, работавшая с туристической группой, случайно встретила ее в горах. Женщина шла не на лыжах, а в снегоступах, у нее был большой рюкзак. На вопрос, куда она держит путь, туристка сказала, что намерена дойти до швейцарского горнолыжного курорта Церматт. Учитывая ухудшение погодных условий и сложность маршрута, проводница посоветовала ей немедленно вернуться в альпийский приют. Минувшей ночью туристка направила своей итальянской подруге смс-сообщения, в которых писала, что потеряла ориентировку, и просила о помощи", — рассказал руководитель горноспасательной службы.
По словам Фавре, именно подруга, с которой связалась пропавшая туристка, сообщила в горноспасательную службу об экстренной ситуации. Она же сказала, что речь идет о ее знакомой российского происхождения. "Однако мы не знаем, идет ли речь о женщине, постоянно проживающей в Италии, или о туристке, прибывшей из России", — уточнил Фавре.
"На телефонные звонки она не отвечает, видимо, батарея телефона разрядилась. Всю минувшую ночь в горах шел обильный снег и был сильный ветер. Как только метеоусловия несколько улучшились, в воскресенье мы сформировали спасательную группу и направили ее в район, где может находиться эта женщина. Естественно, мы всерьез встревожены, потому что погодные условия там сейчас суровые, и ей действительно трудно в одиночку справиться с чрезвычайной ситуацией", — отметил собеседник РИА Новости.
Сильный туман в районе массива Монте-Роза не позволяет пока направить на поиски пропавшей женщины вертолет горноспасательной службы.
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