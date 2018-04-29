Космонавты смогут лечиться не только в Сочи, но и на других курортах Кубани

КРАСНОДАР, 29 апр — РИА Новости. Космонавты смогут проходить лечение не только в Сочи, но и на других курортах Кубани, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Благодаря соглашению между регионом и Центром авиакосмической медицины, космонавты смогут пройти лечение не только в Сочи, но и на других курортах Кубани", — говорится в сообщении.
Как отметил космонавт Александр Мисуркин, раньше его коллеги чаще всего проходили аналогичное оздоровление за рубежом, но уровень комфорта и сервиса в Сочи соответствует самым высоким мировым стандартам.
"Всем своим коллегам буду рекомендовать приезжать именно сюда набираться сил для дальнейших полетов. Применяемые в санаториях программы по оздоровлению и лечению, оснащение и инфраструктура предприятий соответствуют мировым стандартам и не уступают европейским здравницам", — приводятся в сообщении слова космонавта.
Власти Краснодарского края намерены подготовить предложения по санаториям и пансионатам с лечением не только в Сочи, но и на других курортах Краснодарского края.
"В регионе работают около 190 здравниц, которые предлагают программы по профилактике и лечению практически всех заболеваний, известных медицине. Кроме того, российские космонавты смогут пройти не только послеполетную реабилитацию, но воспользоваться оздоровительными программами для предполетной подготовки", – прокомментировал соглашение губернатор края Вениамин Кондратьев.
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