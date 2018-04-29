Первый в этом году рейс лайнера "Князь Владимир" перенесли на 6 мая

СОЧИ, 29 апр — РИА Новости. Первый рейс лайнера "Князь Владимир" в навигации 2018 года, запланированный на 29 апреля, перенесен на 6 мая из-за неисправности судна, сообщила компания-туроператор "Черноморские круизы".
Как говорится в сообщении, пассажирский лайнер "Князь Владимир" в межнавигационный период был полностью подготовлен к сезону 2018 года и ожидал выхода из порта Севастополь в порт приписки город Сочи, однако в ходе проведения швартовных испытаний система мониторинга и контроля параметров механизмов судна выдала ошибку.
"Данная ошибка не является серьезной поломкой. На текущий момент причина неисправности выявлена и устраняется. Руководством компании-оператора "Черноморские круизы" принято решение о переносе даты рейса на 6 мая. Компания приносит свои извинения пассажирам за предоставленные неудобства и делает все возможное, чтобы туристы остались довольны предложенными альтернативными вариантами", — уточняется в сообщении.
Отмечается, что туристам предложено несколько вариантов: перенос даты круиза с компенсацией недельного пребывания в отелях с полным пансионом и экскурсионным обслуживанием в городах посадки, компенсация всех понесенных затрат на приобретение путевок и проездных билетов и предоставление путевки на любой из рейсов в навигацию 2018 года, а также компенсация текущих затрат на приобретение проездных билетов.
Ранее сообщалось, что в текущем сезоне круиз лайнера пройдет по прошлогоднему маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь. В этом году заключительный рейс "Князя Владимира" запланирован на 6 октября. Пассажирами первого рейса навигации-2018 лайнера должны были стать более 200 человек. Ожидается, что в навигации 2018 года пассажиропоток "Князь Владимир" сможет составить более 10 тысяч пассажиров. К началу навигации уже продано более 4 тысяч путевок.
Регулярное морское сообщение между Краснодарским краем и Крымом было возобновлено по поручению президента России Владимира Путина. Первым круизом стало недельное путешествие лайнера "Князь Владимир", стартовавшего 11 июня 2017 года. В целом в 2018 году лайнер совершил 18 рейсов, его пассажирами стали порядка 5 тысяч человек. Заключительный рейс теплохода в предыдущем сезоне состоялся 8 октября.
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