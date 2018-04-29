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Первый в этом году рейс лайнера "Князь Владимир" перенесли на 6 мая
12:2329.04.2018
(обновлено:12:27 29.04.2018)
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Круизный лайнер Князь Владимир в порту. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 29 апр — РИА Новости. Первый рейс лайнера "Князь Владимир" в навигации 2018 года, запланированный на 29 апреля, перенесен на 6 мая из-за неисправности судна, сообщила компания-туроператор "Черноморские круизы".

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Как говорится в сообщении, пассажирский лайнер "Князь Владимир" в межнавигационный период был полностью подготовлен к сезону 2018 года и ожидал выхода из порта Севастополь в порт приписки город Сочи, однако в ходе проведения швартовных испытаний система мониторинга и контроля параметров механизмов судна выдала ошибку.

"Данная ошибка не является серьезной поломкой. На текущий момент причина неисправности выявлена и устраняется. Руководством компании-оператора "Черноморские круизы" принято решение о переносе даты рейса на 6 мая. Компания приносит свои извинения пассажирам за предоставленные неудобства и делает все возможное, чтобы туристы остались довольны предложенными альтернативными вариантами", — уточняется в сообщении.

Отмечается, что туристам предложено несколько вариантов: перенос даты круиза с компенсацией недельного пребывания в отелях с полным пансионом и экскурсионным обслуживанием в городах посадки, компенсация всех понесенных затрат на приобретение путевок и проездных билетов и предоставление путевки на любой из рейсов в навигацию 2018 года, а также компенсация текущих затрат на приобретение проездных билетов.

На борту круизного лайнера "Князь Владимир"
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкКруизный лайнер "Князь Владимир" отправился в свой первый пассажирский рейс вечером 11 июня из порта города Сочи.Круизный лайнер Князь Владимир в порту города Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Круизный лайнер "Князь Владимир" отправился в свой первый пассажирский рейс вечером 11 июня из порта города Сочи.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПроект был реализован в рамках программы восстановления регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе.Пассажиры поднимаются на борт круизного лайнера Князь Владимир в порту города Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Проект был реализован в рамках программы восстановления регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПалуба круизного лайнера "Князь Владимир".Палуба круизного лайнера Князь Владимир
© РИА Новости / Нина Зотина
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Палуба круизного лайнера "Князь Владимир".
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкНедельный круиз проходит вдоль черноморского побережья по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи.Менеджер на борту круизного лайнера Князь Владимир
© РИА Новости / Нина Зотина
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Недельный круиз проходит вдоль черноморского побережья по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПассажиры могут помимо Сочи начинать и заканчивать круиз в Новороссийске, Ялте и Севастополе.Круизный лайнер Князь Владимир в порту города Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Пассажиры могут помимо Сочи начинать и заканчивать круиз в Новороссийске, Ялте и Севастополе.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкФуршет на борту круизного лайнера "Князь Владимир".Фуршет на борту круизного лайнера Князь Владимир
© РИА Новости / Нина Зотина
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Фуршет на борту круизного лайнера "Князь Владимир".
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВсего на судне доступно 300 пассажирских кают.Пассажирская каюта круизного лайнера Князь Владимир
© РИА Новости / Нина Зотина
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Всего на судне доступно 300 пассажирских кают.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкСпасательные шлюпки на борту круизного лайнера "Князь Владимир".Спасательные шлюпки на борту круизного лайнера Князь Владимир
© РИА Новости / Нина Зотина
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Спасательные шлюпки на борту круизного лайнера "Князь Владимир".
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкРесторан на борту круизного лайнера "Князь Владимир".Ресторан на борту круизного лайнера Князь Владимир
© РИА Новости / Нина Зотина
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Ресторан на борту круизного лайнера "Князь Владимир".
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЛайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа.Пассажиры на борту круизного лайнера Князь Владимир
© РИА Новости / Нина Зотина
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Лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкСтоимость путешествия зависит от сезона и категории каюты.Круизный лайнер Князь Владимир в порту города Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Стоимость путешествия зависит от сезона и категории каюты.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкДетская игровая комната на борту круизного лайнера "Князь Владимир".Детская игровая комната на борту круизного лайнера Князь Владимир
© РИА Новости / Нина Зотина
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Детская игровая комната на борту круизного лайнера "Князь Владимир".
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЛайнер "Князь Владимир" будет ходить по круизному маршруту до конца бархатного сезона.Вид на город Сочи из иллюминаторов круизного лайнера Князь Владимир
© РИА Новости / Нина Зотина
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Лайнер "Князь Владимир" будет ходить по круизному маршруту до конца бархатного сезона.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкРесторан на борту круизного лайнера "Князь Владимир".Ресторан на борту круизного лайнера Князь Владимир
© РИА Новости / Нина Зотина
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Ресторан на борту круизного лайнера "Князь Владимир".
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПалуба круизного лайнера "Князь Владимир".Палуба круизного лайнера Князь Владимир
© РИА Новости / Нина Зотина
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Палуба круизного лайнера "Князь Владимир".
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВ "Росморпорте" отметили, что если этот проект будет популярен у туристов, то вероятно появятся и другие суда, и новые круизные маршруты вдоль Черноморского побережья.Круизный лайнер Князь Владимир в порту города Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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В "Росморпорте" отметили, что если этот проект будет популярен у туристов, то вероятно появятся и другие суда, и новые круизные маршруты вдоль Черноморского побережья.
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Ранее сообщалось, что в текущем сезоне круиз лайнера пройдет по прошлогоднему маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь. В этом году заключительный рейс "Князя Владимира" запланирован на 6 октября. Пассажирами первого рейса навигации-2018 лайнера должны были стать более 200 человек. Ожидается, что в навигации 2018 года пассажиропоток "Князь Владимир" сможет составить более 10 тысяч пассажиров. К началу навигации уже продано более 4 тысяч путевок.

Регулярное морское сообщение между Краснодарским краем и Крымом было возобновлено по поручению президента России Владимира Путина. Первым круизом стало недельное путешествие лайнера "Князь Владимир", стартовавшего 11 июня 2017 года. В целом в 2018 году лайнер совершил 18 рейсов, его пассажирами стали порядка 5 тысяч человек. Заключительный рейс теплохода в предыдущем сезоне состоялся 8 октября.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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