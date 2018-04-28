Красную площадь на время закроют для туристов и горожан

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. С 4 по 9 мая Московский Кремль будет закрыт для посещения, сообщает пресс-центр Федеральной службы охраны (ФСО) Российской Федерации.

Это необходимо для подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

При этом Оружейная палата 4 и 5 мая работает в течение дня, а 6 мая – с 14:00. Посещение Оружейной палаты осуществляется по предварительно проданным билетам и экскурсионным путевкам.

Кроме того, в пресс-центре ФСО напомнили, что с началом летнего туристического сезона, с 15 мая по 30 сентября 2018 года, Московский Кремль будет принимать экскурсантов с 9:30 до 17:00, находиться в музеях станет возможным до 18:00 (сейчас до 17:00).