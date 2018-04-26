Власти Антальи заверили, что уделяют особое внимание безопасности туристов

АНТАЛЬЯ, 26 апр — РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкий курорт Анталья готов к новому туристическому сезону, особое внимание при этом уделяется обеспечению безопасности иностранных туристов, заявил РИА Новости глава управления культуры и туризма Антальи Ибрагим Аджар.
"Накануне начала сезона под председательством губернатора Антальи прошло расширенное заседание с участием всех участников туристического рынка нашей провинции, от аэропортов до музеев. Особое внимание было уделено обеспечению безопасности туристов. Все полностью готовы к приему туристов. Уверен, в новом сезоне у наших российских гостей в Анталье будет незабываемый отдых ", — сказал Аджар.
Он отметил, что этот туристический год в Турции проходит под флагом Трои. "Мы разработали предложение, чтобы следующий год прошел под эгидой античного города Перге, расположенного недалеко от Антальи. Российские туристы знают Перге, однако мы постараемся привнести туда нечто новое, проведем реставрацию, и этот объект заиграет новыми красками даже для тех, кто там уже побывал", — добавил собеседник агентства.
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