В Венеции туристам не разрешат гулять по привычным городским маршрутам

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро подписал указ о введении временных "экстренных мер" по регулированию потока посетителей исторического центра города в преддверии праздничных выходных с 28 апреля по 1 мая, в частности, предполагается отделить туристов от местных жителей, выделив гостям Венеции специальные "альтернативные маршруты", сообщается на сайте венецианской мэрии.

"В эти дни может быть изменен доступ пешеходов в направлении площади Рима, площади вокзала Санта-Лючия, Страда Нуова, однако доступ к этим местам местных жителей и постоянных посетителей города (обладателей карты Venezia Unica) сохранится… Туристический поток в направлении Риальто и Сан-Марко будет осуществляться по альтернативным маршрутам ", — сообщается в заявлении мэрии.

Новые временные меры коснутся также движения водного транспорта.

В мэрии подчеркнули, что данные меры "гарантируют общественную безопасность исторического центра Венеции по случаю праздничных мероприятий 1 мая".

"В преддверии требующего особого внимания выходного в Венеции я хотел подписать указ, возможно, первый в Италии, который вводит понятие "часа пик" в Венеции с целью регулировать как пешеходное, так и водное движение, а также разделить потоки людей", — пояснил мэр города.

Прошлым летом Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что власти Венеции объявили о введении "12 золотых правил поведения гостей" и об ужесточении штрафов за неподобающее поведение, объяснив это намерением заставить туристов уважать город. Например, вместо прежних 50 евро за купание в каналах штраф был увеличен до 500 евро, за прогулки по городу в купальнике или с обнаженным торсом – до 200 евро.