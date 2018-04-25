В Таиланде массово закрывают туристические объекты

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Департамент национальных парков, дикой природы и сохранения растений Таиланда (DNP) приступил к ежегодному сезонному закрытию туристических объектов, расположенных на территории национальных парков, сообщает Tourism Authority of Thailand.

Представители DNP заявляют, что это обычная практика: каждый год туристические объекты закрывают на определенный период, длительность которого зависит от погодных условий и состояния парка.

В Таиланде насчитывается 147 национальных парков, они занимают более 70 тысяч квадратных километров, или более 13% территории страны. В этом году закроют туристические объекты в 66 из них. С полным списком и датами можно ознакомиться на сайте.