Цены в отелях Москвы на майские праздники не повышаются

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Цены в гостиницах Москвы на майские праздники равны текущим, а иногда ниже обычного на 10-20%, сообщил РИА Новости во вторник глава столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

"Средние цены в гостиницах и иных средствах размещения города Москвы в период майских праздников не превышают текущих цен, а в некоторых случаях на 10-20% ниже стоимости размещения в будние дни", — сказал руководитель департамента.

Ранее Гуляев рассказал агентству, что в гостиницах Москвы на майские праздники забронировано около 80% номеров.