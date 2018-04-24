МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Участники экспедиции в Индонезии обнаружили десятки новых видов представителей фауны, сообщает IFL Science.
Исследователи во время двухнедельной экспедиции выловили более 12 тысяч морских существ, среди которых обнаружили ранее не известные науке разновидности крабов, омаров и креветок.
Среди них ученые отмечают омаров Thaumastocheles massonktenos с клешнями, похожими на цепную пилу. Живя на глубине 500 метров, они питаются илом, для чего и предназначены необычные конечности.
Глубоководный кальмар Histieuthidae, найденный во время экспедиции в Индонезии
Еще один глубоководный обитатель — кальмар Histieuthidae, у которого глаза разного размера: большой помогает в поиске пищи, а маленький обращен вверх и предназначен для улавливания света.
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