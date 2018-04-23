Лолиту на китайской границе приняли за мужчину

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российская певица Лолита Милявская поделилась у себя в Instagram историей о том, как накануне китайские пограничники приняли ее за мужчину.

По словам певицы, ее задержали на контрольно-пропускном пункте примерно на 15 минут. Один из офицеров, проводивших досмотр, долго изучал ее паспорт, а после этого позвал переводчика. Тот поинтересовался у исполнительницы, мужчина она или женщина.

"Ну, мне кажется, что я женщина, но яйца у меня есть", — ответила певица.

Это не упростило задачу пограничников, но через пять минут Лолите вернули ее паспорт и пропустили.