"Туристический бренд России" признали лучшим на фестивале White Square

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Жюри Международного креативного фестиваля White Square, проходящего в Минске, присудило высшую награду команде Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР) за концепцию "Россия – это целый мир", сообщается на сайте ассоциации.

Главная тема концепции – супрематизм – одно из направлений русского авангарда, которое олицетворяет передовое мышление и известно всему миру.

© АБКР для Ростуризма Фото из архива сборной АБКР © АБКР для Ростуризма Фото из архива сборной АБКР

Графическое решение бренда представляет собой стилизованную карту России. Элементы, из которых она собрана, означают точки и территории страны, а также ключевые образы, ассоциирующиеся с Россией. Это бескрайние поля и леса, медведи, волки и олени, традиционная русская кухня, музеи и памятники, балет и изобразительное искусство, космос.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Видео из архива команды АБКР Новый туристический бренд России от команды АБКР

Концепция "Россия – целый мир" стала победителем всероссийского конкурса "Туристический бренд России", организованного Ростуризмом и АБКР и ляжет в основу дальнейших работ по созданию туристического бренда России.