Как реагируют туристы на политическую нестабильность в Армении

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Обслуживание российских туристов, находящихся на территории Армении, проходит по плану, сообщает АТОР.

Собеседники АТОР заявили, что за время протестных акций в Ереване не аннулировали ни одного тура. Они связывают это с тем, что большинство групповых заездов планируется на майские праздники, к наступлению которых, как надеются туристы, акции протеста закончатся.

Также не поступало заявок на досрочное окончание тура – все находящиеся в Армении продолжают свой отдых. Это во многом связано с тем, что большинство туристов не ограничиваются пребыванием в столице, где в среднем проводят не более 2-3 дней, а передвигаются по стране.

Между тем, наблюдается снижение продаж туров: если раньше количество заявок у туроператоров исчислялось десятками в неделю, то сейчас некоторые игроки рынка отмечают полную остановку продаж.

Напомним, что с 13 апреля в Ереване проходят акции протеста против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна.