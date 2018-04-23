Иностранцы смогут арендовать в Москве машину в каршеринге к ЧМ-2018

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Операторы каршеринга начнут принимать иностранные документы для регистрации в системе и переведут свои сервисы на английский язык, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах.
"К чемпионату мира по футболу-2018 на сайтах и в мобильных приложениях операторов городского каршеринга появится возможность для регистрации иностранцев. Болельщики и туристы смогут арендовать автомобиль и доехать, например, до стадионов и достопримечательностей столицы", — говорится в сообщении.
По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, сайты и мобильные приложения каршеринга переведут на английский язык.
Согласно сообщению, для регистрации в системе иностранцам надо будет предоставить водительские права и паспорт в электронном виде.
Отмечается, что доступными для туристов свои сервисы сделают YouDrive, "Делимобиль", BelkaCar, EasyRide, Car5 и Carlion.
Каршеринг — кратковременная аренда машин с поминутной тарификацией. Обычно услуга предназначена для коротких поездок по городу.
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