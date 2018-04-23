В Северной Корее в ДТП погибли десятки китайских туристов

ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. Жертвами аварии с туристическим автобусом в КНДР стало большое число китайских туристов, сообщает Министерство иностранных дел КНР.

Ранее телеканал CGTN проинформировал, что при падении с моста туристического автобуса в КНДР погибли более 30 человек.

"Вечером 22 апреля в провинции Хвэнхэ-Пукто произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, которое привело к гибели большого числа китайских туристов", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР.

Отмечается, что сейчас детали происшествия проверяются.

Сотрудники посольства Китая в КНДР и представители министерства иностранных дел КНДР выехали на место происшествия.