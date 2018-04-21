На мосту в Крым появятся временные рынки для автотуристов

ЯЛТА, 21 апр — РИА Новости. Власти Крыма на время строительства федеральной трассы "Таврида" создадут дополнительную придорожную инфраструктуру для автотуристов, приезжающих на полуостров через Крымский мост, сообщил в интервью РИА Новости на IV Ялтинском международном экономическом форуме министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
По его словам, поток автомобильных туристов в Крым после введения в эксплуатацию автомобильной части Крымского моста заметно увеличится.
"В связи с этим у нас есть целый ряд задач по организации комфортного пребывания туристов на полуострове. Мы понимаем, что в связи с продолжающимся строительством трассы "Таврида" и ряда других крупных инфраструктурных проектов Крым сейчас напоминает Сочи времен предолимпийской стройки, только количество объектов у нас, возможно, даже больше и они расположены на значительной территории", — сказал Волченко.
По его словам, дорога строится на всем ее протяжении, а это более 200 километров, и задача властей — минимизировать те неудобства, с которыми могут столкнуться автотуристы, которые приедут в Крым по новому мосту.
"Дорога строится, частями она будет открыта, где-то мы организуем объезды, откроем небольшие сельскохозяйственные рынки с обязательным соблюдением всех санитарных условий, чтобы туристический автобус или машина с семьей могли остановиться, купить фрукты, посетить санузел. Мы понимаем, где у нас обычно бывает более сложный трафик, и в этих местах постараемся предложить альтернативный проезд", — пояснил Волченко.
Он напомнил, что инфраструктура Крыма не менялась 30 лет и сейчас полуостров перестраивается полностью.
"Это временные сложности, к ним просто нужно быть готовым", — добавил глава Минкурортов Крыма.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд ЯМЭФ при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.
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