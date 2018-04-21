В Крыму заявили о готовности к курортному сезону

ЯЛТА, 21 апр — РИА Новости. В Крыму к новому курортному сезону оборудовано более 450 пляжей, что на 60 больше чем в прошлом году, открываются новые отели, запускаются дополнительные экскурсионные маршруты, в целом инфраструктура республики готова к сезонному росту потока туристов, сообщил в интервью РИА Новости на IV Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
"Крым к курортному сезону готов. В прошлом году открылось шесть новых отелей, в 50 проведен ремонт и реконструкция. В этом году открывается еще два, реконструкция идет в 30 отелях. Номерной фонд, как и в прошлые годы, увеличится на 300-400 номеров", — сказал Волченко.
По его словам, растет и количество доступных пляжей с сервисными опциями и спасательными станциями. В этом году их будет на 63 больше, чем в прошлом. Увеличивается экскурсионная база. Кроме того, параллельно со строительством федеральной трассы "Таврида" ведется постоянная работа по улучшению муниципальной транспортной дорожной сети.
"В целом качество отдыха, качество пребывания в Крыму с каждым годом улучшается, соответственно, растет и привлекательность Крыма для туристов. Работать, безусловно, тоже есть над чем, но мы стараемся", — добавил Волченко.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.